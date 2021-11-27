Как укрепляются наши военные и почему считают, что противник к чему-то готовится

Украинские армейцы сейчас активно углубляют траншеи – должны, потому что противник активизировался.

Минометы 82 и 120 калибров, пулеметы, станковые противотанковые гранатометы – тишины на этих позициях не бывает ни дня.

Раз в несколько дней боевики пытаются подойти поближе к украинским рубежам. Это снайперы или диверсионно-разведывательные группы по нескольку человек. Наши армейцы замечают их в 300-400 метрах. Следовательно, наблюдение — круглосуточное.

Листья опали – противник теперь видит армейцев очень хорошо, и, заметили бойцы, чаще стал провоцировать и испытывать все имеющиеся огневые средства.

Чаще сейчас стреляют и из минометов. Итак, автомат за спиной, лопата в руках — вот так, камешек за камушком, кирками и оружием, защищают армейцы донбасскую землю.

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