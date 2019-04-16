Как избежать безумных очередей в отделениях регистрации избирателе

За 8 дней украинцы потратили кучу нервов и времени, чтобы получить свое право голоса.

В Оболонском отделе реестра очередь только по удостоверениям. Их можно будет забрать даже в день выборов. Говорят, им удалось невозможное – принять больше людей, чем за 3 предыдущих месяца, которые давались избирателям перед вторым туром. Сами продумали систему, кто меняет место второй раз, их данные хранили отдельно, и тогда просто еще раз добавляли в систему.

Сами украинцы показали, что не ленивы. Но все было бы проще, если бы привязки к регистрации не было.

Всего более 300 тыс. украинцев изменили свое место голосования перед первым туром выборов, почти столько же перед вторым. Тысячи, а может и миллионы не воспользовались этой возможностью вообще. Многие просто испугался очередей и бюрократии.

Читайте: Какого числа второй тур выборов президента Украины 2019

А впереди ведь еще парламентские выборы, где история повторится. И, кроме того, избиратели, проживающие на территории, но не зарегистрированы, лишены права голоса на местных выборах.

В парламенте есть законопроект, который упростит жизнь трудовым мигрантам и внутренне перемещенным лицам.

1 млн не имеет регистрации вообще, более миллиона внутренне перемещенных лиц, несколько миллионов трудовых мигрантов, и еще столько же иностранных. Всего в 8 млн украинцев могут не отдать свой голос только испугавшись прохождения различных процедур.

К слову, как голосовать на выборах не по месту прописки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.