Как в Италии шьют брендовую одежду из кожуры апельсина

Апельсин уверенно завоевывает свое право на то, чтобы человек его не только ел, но и носил. С апельсиновых шкурок, которые мы выбрасываем, шьют брендовую одежду. На Сицилии этот замысел реализовали две креативные итальянки, из отходов они делают пряжу и продают ее за границу.

Ежегодно в Италии накапливается 700 тыс. тонн отходов от апельсинов, переработка которого – достаточно дорогая. Но сицилийцы нашли мусору креативное и экологическое применения.

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Сначала это была идея на бумаге, в диссертации из моды, которую итальянка представила во время обучения в Милане. Проект назвали Орандж Файбер, что означает – текстиль с апельсинов. Позже к эко-идее присоединилась подруга, которая раскрутила проект не только в Италии.

Через пять лет разработчиц наградили призом Global Change Award. Далее очередное признание – итальянок заметил дизайнерский дом Сальваторе Феррагамо.

Недели и месяцы в лабораториях, пока наконец не появились нити с апельсиновой кожуры, а вскоре – и желанная коллекция от Феррагамо. После этого сразу пришли щедрые инвесторы, вложившие сотни тысяч долларов.

Пообщаться с девушками приезжали Мелания Трамп, Брижит Макрона и Кристин Лагард.

Нити не имеют цитрусового запаха, цвет тоже не оранжевый. На производство метра ткани идет до пяти килограммов уже подсушенных апельсиновых отходов. Из них получают целлюлозу, которую превращают в пряжу.

Итальянки хотят, чтобы концепт распространился по Европе и Америке, где любят апельсиновый фреш и одновременно заботятся об окружающей среде.

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