Как в Украине учат на дорожников и почему кадры бегут за границу
В Украине продолжается большая программа по восстановлению дорог, но специалистов-дорожников не хватает. Поэтому заработали заведения, в которых обучают работать на спецтехнике.
Сейчас аудитории Белоцерковского учебного центра по подготовке и переподготовке кадров пустые — из-за пандемии коронавируса весь учебный процесс проходит дистанционно. Но и до карантина желающих изменить свою профессию на автодорожника было не слишком много, — рассказывают преподаватели.
Подробнее о заведении — в репортаже Константина Мельникова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что правительство утвердило дорожную стратегию-2020.
2020-05-12
Теги: Дороги Украины, Ремонт дорог