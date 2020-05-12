Как в Украине учат на дорожников и почему кадры бегут за границу

В Украине продолжается большая программа по восстановлению дорог, но специалистов-дорожников не хватает. Поэтому заработали заведения, в которых обучают работать на спецтехнике.

Сейчас аудитории Белоцерковского учебного центра по подготовке и переподготовке кадров пустые — из-за пандемии коронавируса весь учебный процесс проходит дистанционно. Но и до карантина желающих изменить свою профессию на автодорожника было не слишком много, — рассказывают преподаватели.

Подробнее о заведении — в репортаже Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что правительство утвердило дорожную стратегию-2020.

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