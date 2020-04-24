Как в Украине проводят ПЦР-тесты и выдержат ли лаборатории пик эпидемии

Наибольшая нагрузка из-за эпидемии сейчас у врачей и специалистов вирусологических лабораторий, где проводят ПЦР-тесты. Сегодня эти 3 буквы не знает разве что ленивый.

Полимеразная цепная реакция ПЦР была открыта американским ученым Маллисом. За это он был награжден Нобелевской премией по химии в 1993-м. Впервые метод был изобретен в 1983 году, во время работы Маллиса в одной из первых биотехнологических компаний Калифорнии. Его задачей было создание коротких цепочек ДНК для лучшего анализа изменений в ДНК. Именно эти анализы пока самые точные в определении заражения коронавирусом.

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В Украине таких лабораторий 44, работают они на пределе своих сил, иногда в две смены. Лаборантам не хватает защиты, а лабораториям — специалистов. Наши мединституты 5 лет не готовят эпидемиологов, и сейчас мы пожинаем плоды такой недальновидности.

Масла в огонь эпидемии точно добавило и уничтожение санэпидемслужбы несколько лет назад. Она может где-то и дискредитировала себя псевдопроверками и поборами, но ее уничтожение в нынешних обстоятельствах означает смерть. Как работают лаборатории, как происходит исследование, хватает ли реагентов и выдержат ли лаборатории пик эпидемии? Специальный репортаж Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему могут отказать в проведении теста.

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