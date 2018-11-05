Как в Украине выращивают органические продукты

Органика, фермерская или экопродукция. Очень часто потребители ставят знак равенства, не понимая в чем разница. И жалуются, когда видят высшие ценники в магазинах, а разница существенная. Сейчас украинские производители органической продукции находятся в активном развитии и даже начинают завоевывать иностранные рынки.

Органика – это двойной контроль качества на всех этапах производства и никакой химии. Кормление животных – с чистой земли, поставка молока на завод в герметичных цистернах, производство – только из натуральных продуктов. Запрещены любые стабилизаторы или усилители вкуса.

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Пока органический продукт не массовый. Кило сарделек по 220 грн. – многим не по карману. Но производитель снизить цену не может, екохарчи требуют больших затрат и дорогих технологий. Потому вырастить на химии быстрее и дешевле. Зато вред человеку и земле больше.

К слову, скажи “нет” меду и пиву. Чем отличаются веганы от вегетарианцев.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 17:44



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