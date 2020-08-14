Как уберечься на водных аттракционах и есть ли компенсация за травмы

Веселые морские развлечения, которые могут закончиться травмой или смертью — на украинских пляжах калечатся, а иногда и гибнут отдыхающие, решившихся поехать с ветерком волнами на банане или водном байке. Но кто и каким образом должен отвечать за их безопасность и на что способны владельцы аттракционов в случае бедствия?

На пляжах Кирилловки не протолкнуться, съехались сотни тысяч украинцев и им предлагают немало экстремальных развлечений.

Один из предпринимателей показал разрешительные документы, и утверждал — там регистрация водных мотоциклов, разрешения от пограничников и морской администрации. Если кто-то пострадает – будут добровольно лечить его за свой счет. В этом году травм на его аттракционе не было, но несколько лет назад пострадавшему лечение оплатили.

На самом деле, добиться компенсации за травму от владельца пляжных развлечений — очень сложно, даже через суд, утверждает юрист Дмитрий Гладкий. Ведь для этого полиция должна провести расследование, которое может длиться несколько лет.

Чтобы ничего не случилось, перед выходом в море людей надо инструктировать и выдают спасательный жилет.

На самом деле те, кто гоняют морскими волнами должны помнить — делают это только на свой страх и риск.

В Украине есть разные виды водного спорта — каякинг, вейксерфинг, сапинг. Специалисты отмечают, что овладеть этими плавсредствами совсем не сложно.

Например, байдарки позволят насладиться живописными речными пейзажами, а вейксерфинг прокачает ваши мышцы не хуже тренажера.