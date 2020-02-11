Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Как вести онлайн-проекты и организовывать людей – Школа районного админа в Днепре

Как с помощью социальных сетей сплотить людей и как контент влияет на самоорганизацию. В Днепре заработал уникальный проект Школа районного админа.

Его автор – организатор одного из крупнейших в Днепре Facebook-сообществ.

Тренинг продлится 2 месяца. Организаторы уверены, что этого достаточно, чтобы научить людей правильно вести страницы и паблики.

Зачем это нужно – смотрите в сюжете Кристины Венгеляускайте.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Днепре провели тренинги для учителей по оказанию первой медицинской помощи.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Весенние каникулы 2020 в Украине – дата
Четверть школьных меню не соответствует нормам – Госпотребслужба
В Киеве возле школы вместо обещанного бассейна возвели паркинг для ЖК
В Луцке из-за аварийных помещений родители не пускают детей в школу
Украинский учитель в Китае — об образовании, школьниках, мировоззрении и вирусе
Карантин в Киеве: одну школу закрыли, еще в восьми частично остановили обучение
Digital Detox: 5 способов отказаться от смартфона и нужно ли это
Страшно провалиться в дыру. На Волыни школьники ходят в туалет на улице

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка