Как вести онлайн-проекты и организовывать людей – Школа районного админа в Днепре

Как с помощью социальных сетей сплотить людей и как контент влияет на самоорганизацию. В Днепре заработал уникальный проект Школа районного админа.

Его автор – организатор одного из крупнейших в Днепре Facebook-сообществ.

Тренинг продлится 2 месяца. Организаторы уверены, что этого достаточно, чтобы научить людей правильно вести страницы и паблики.

Зачем это нужно – смотрите в сюжете Кристины Венгеляускайте.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Днепре провели тренинги для учителей по оказанию первой медицинской помощи.

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