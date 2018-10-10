Как открыть бизнес ветерану АТО: льготы, кто помогает и успешные примеры

Молочные фермы, яблоневые сады, станции обслуживания и парикмахерская – это бизнес, который начинают в селах демобилизованные участники боевых действий. Большинство воинов этим занимались и до передовой, и в настоящее время привлекают к работе и своих односельчан.

Их проекты радостно финансируют центры занятости, и побуждают мужчин расширять бизнес, помогая бойцам специальными курсами. В Винницкой области уже 183 бывших воинов начали собственное дело.

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За этот год в областной центр занятости обратились более 6 тыс. демобилизованных бойцов. Тем, кому не нашли работу, дали деньги на свое дело. Так Виктор Решитник с Устья осуществил свою давнюю мечту – и имеет сад.

Но нескольких гектаров мужчине уже мало. К бизнесу он планирует привлечь собратьев, чтобы те также имели работу. В центрах занятости бывшим военным дают солидные деньги.

К слову, известные на весь мир сверхлегкие самолеты: успешный бизнес украинцев в Польше.

Опубликовано Октябрь, 10 в 12:27



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