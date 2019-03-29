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Факты / Видео / Украина

Как отказаться от газа и платить за коммуналку меньше – пример Жовквы

Город без газа. И это вовсе не об отсталости, наоборот – это современная экологическая мечта, к которой уверенно направляются на Львовщине. В Жовкве – примерно в 30 км от областного центра – уже наполовину отказались от голубого топлива – и экономят.

Европейских средства в рамках программы Соглашение мэров в Жовкве взяли курс на энергоэффективность. За четыре года утеплили детсады, заменили газ на опилки. Сейчас же – поставили финальный штрих: запустили модернизированную котельную.

За четыре года, как Жовква присоединилась к Соглашению мэров, в городе модернизировали систему теплоснабжения. Обновили два километра сетей – что позволило на 30% уменьшить расходы тепла.

Смотрите: Опилки вместо газа: как работают ТЭС на отходах

А главное – частично заменили топливо из недр на альтернативную, отходы древесины. И в прошлом году благодаря этому коммунальщики сэкономили почти 650 тыс. грн. Котельная – последний аккорд проекта. Ранее она была газовая, теперь здесь сжигают трески.

Сейчас же все процессы, от подачи топлива к регулированию температуры – автоматизированы. Оператор только следит за процессом. Котлов здесь два – один твердотопливный украинского производства, другой газовый. Он впрок, если будут свирепствовать морозы, включится автоматически.

Европроект до 2030 года должен на 40% уменьшить выбросы углекислого газа. В Жовкве это уже удалось на 15%.

К слову, пришел, сфотографировал, убрал: мировой флэшмоб #trashtag добрался до Украины.

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