Как восстановить организм после болезней: советы иммунолога

Иммунитет человека играет большую роль в защите и восстановлении организма после сезонных заболеваний, в том числе и коронавируса. Специалисты считают, что способствовать повышению иммунитета и иммунореабилитации могут много средств. Среди них – здоровый образ жизни, положительные впечатления и конечно пищевой рацион.

– Иммунореабилитация – это во-первых, сбалансированное питание. Полезные вещества, такие как водорастворимые витамины можно получить в растительных продуктах – фруктах, овощах и т.д. А вот жирорастворимые витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега 3,6, можно получить в таких продуктах, как морепродукты, рыба, красная икра, — говорит врач-иммунолог Дмитрий Мальцев.

Удовольствие и хорошее настроение также имеют значение для иммунитета. В бессолнечный сезон, говорят специалисты, даже вкусные и яркие продукты могут творить чудеса.

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