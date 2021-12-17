Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Здоровье

Как восстановить организм после болезней: советы иммунолога

Дарина Реготун Видеоредактор

Иммунитет человека играет большую роль в защите и восстановлении организма после сезонных заболеваний, в том числе и коронавируса. Специалисты считают, что способствовать повышению иммунитета и иммунореабилитации могут много средств. Среди них – здоровый образ жизни, положительные впечатления и конечно пищевой рацион.

– Иммунореабилитация – это во-первых, сбалансированное питание. Полезные вещества, такие как водорастворимые витамины можно получить в растительных продуктах – фруктах, овощах и т.д. А вот жирорастворимые витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега 3,6, можно получить в таких продуктах, как морепродукты, рыба, красная икра, — говорит врач-иммунолог Дмитрий Мальцев.

Удовольствие и хорошее настроение также имеют значение для иммунитета. В бессолнечный сезон, говорят специалисты, даже вкусные и яркие продукты могут творить чудеса.

Читайте
Поддержание иммунитета зимой – какие продукты полезно кушать

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Здоровое питание школьников: в Украине презентовали платформу Зна-їмо
Здоровое питание школьников: в Украине презентовали платформу Зна-їмо
Поддержание иммунитета зимой – какие продукты полезно кушать
Поддержание иммунитета зимой – какие продукты полезно кушать
В Украине появится веб-портал реформы школьного питания – Елена Зеленская
В Украине появится веб-портал реформы школьного питания – Елена Зеленская
Опасные трансжиры: где содержатся и какие заболевания провоцируют
Опасные трансжиры: где содержатся и какие заболевания провоцируют
Больше мяса, рыбы и ягод: в школах начали действовать новые нормы питания
Больше мяса, рыбы и ягод: в школах начали действовать новые нормы питания
Осторожно с соцсетями: кто такие нутрициологи и что они рекомендуют
Осторожно с соцсетями: кто такие нутрициологи и что они рекомендуют
Что позволит дольше оставаться здоровым: Минздрав озвучил рекомендации
Что позволит дольше оставаться здоровым: Минздрав озвучил рекомендации
Фиолетовые помидоры начали выращивать в Умани: что это и польза для организма
Фиолетовые помидоры начали выращивать в Умани: что это и польза для организма
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка