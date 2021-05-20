Как отмечают День вышиванки на передовой

Сегодня украинцы отмечают день вышиванки. Она стала настоящим символом нации. Ее одевают в будни, но чаще на праздники. Изменили военный строй на национальный сегодня и украинские воины, которые сейчас несут службу в зоне боевых действий. Защитники рассказали, что для них означает вышивка.

Военнослужащая Вооруженных сил Украины Карина, которая несет службу в одной из боевых бригад на Востоке, рассказала, что впервые отправиться на передовую без любимой вышиванки не могла.

— Все мое детство было тесно связано с вышивкой. Моя бабушка часто этим занималась, она мне прививала любовь именно на таких вот узорах, она туда вкладывала всю свою доброту, теплоту, — рассказала она.

Для Романа это тоже первая ротация на войну. В первый свой фронтовой день вышиванки парень отправился почтить павших бойцов.

— Мы на месте, где в 2014 году во время боевого задания погибли шесть военнослужащих. Надевая вышиванку, я уважаю честь и достоинство тех военнослужащих, погибших за целостность и независимость нашей страны, — рассказал он.

И в вышитых рубашках сегодня далеко не все бойцы. Такой наряд на передовой настоящая редкость. Большинство в окопах в привычных бронежилетах, ведь враг может в любой момент начать свои поздравления. Как это он сделал уже сегодня утром неподалеку Авдеевки, из станковых противотанковых гранатометов.

Как и с чем носить вышиванку

Персональный стилист Дарья Кулик рассказала, что не стоит бояться носить вышиванки с яркими цветами и необычным орнаментом.

По ее словам, вышитая одежда стала трендом последних лет. А мировые дизайнеры предлагают публике широкий ассортимент. Как и с чем носить вышиванку — читайте на Фактах ICTV.

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