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Факты / Видео / Украина

Как отмечают Рождество 2020 прихожане разных церквей Украины

По всей Украине продолжаются празднования Рождества. В церквях звучат молитвы на улицах колядки, а семьи собираются вместе за столом.

Во дворе монастыря немало верующих собрались послушать проповедь настоятеля Православной церкви Украины – Епифания.

Во время проповеди глава Церкви призвал к миру. Он напомнил, что за год с момента восстановления Православной церкви Украины из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 600 парафий. В новом году, здесь надеются, тенденции не будет меняться.

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С Рождеством Христовым верующих поздравил и глава Украинской греко-католической церкви. Святослав Шевчук также молился, чтобы в этом году мир таки воцарился в Украине.

Больше о том, как отмечают Рождество прихожане разных церквей Украины в сюжете на YouTube Фактов ICTV.

К слову, президент Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Рождеством и пожелал мира каждой украинской семье.

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