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Факты / Видео / Украина

Как отмечают Рождество 2020 в Киеве, Львове, Николаеве и Запорожье

Громкие колядки, душистые пончики, медовая кутья и ароматный компот. Из года в год в Шевченковской роще во Львове сходятся семьи и туристы из Украины и из-за рубежа. Чтобы воочию увидеть древние традиции празднования Рождества. В аутентичном селе открывают свои двери все усадьбы. Здесь проводят мастер-классы по плетению дидуха, куклы-мотанки и рождественских пауков.

В Запорожье Рождество отмечали по-казацки. В центре, возле главной елки, состоялся традиционный фестиваль. На свой праздник запорожцы пригласили и собратьев из Днепропетровщины, которые привезли на смотрины образцы аутентичного казацкого оружия.

ЧитайтеВ чем отличие католического Рождества от православного

В Николаеве с Рождеством молодых горожан приветствовали правоохранители. Детей они возили на патрульных машинах, показывали амуницию спецпризначенцев Корд, а также раздавали подарки.

Подробнее о праздновании Рождества в Украине смотрите в общем репортаже наших региональных коллег на YouTube Фактов ICTV.

Ранее мы также писали куда пойти на Рождество 2020 в Киеве.

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