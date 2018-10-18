Как водители уступают дорогу скорым – эксперимент Фактов

Культура украинских водителей постепенно улучшается. Хотя бы в случае с реагированием на автомобили со специализированными проблесковыми маячками.

По данным полиции 90% водителей пропускают скорую или пожарную машину. Остальные – это рассеянные люди и с небольшим опытом вождения.

Однако часто мешают припаркованные как попало авто и пешеходы, которые как раз не очень охотно уступают дорогу.

В Днепре, чтобы проверить – пропускают водители кареты скорой, журналисты Фактов ICTV поехали в рейд. Сейчас самый проблемный участок – новый мост. Его ремонтируют, здесь реверсивное движение. Ради точности эксперимента водитель скорой включает световые и звуковые сигналы, а главное – засекает время.

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Обычно, чтобы добраться с правого берега города на левый, необходимо не менее 15 минут. В карете скорой это расстояние мы преодолели за несколько минут – дорогой уступали все машины, даже на встречной полосе.

В часы пик скорые могут опоздать на вызов на 2-3 минуты. Иногда они являются решающими.

К слову, в Луцке в тяжелом состоянии в реанимации попал 19-летний юноша, который взобрался на вагон ради селфи на железнодорожной станции.

Опубликовано Октябрь, 18 в 21:55



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