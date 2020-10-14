Как чествуют героев Украины во Львове, Мариуполе и Харькове

С самого утра Львов чтит героев Украины. На Лычаковском кладбище, где покоятся защитники собрались военные и родные героев. Возложили цветы к Мемориалу неизвестному солдату УПА, а затем почтили борцов за независимость Украины.

Священники отслужили панихиду по героям.

Затем под музыкальное сопровождение военного оркестра прошли военнослужащие роты почетного караула Национальной академии сухопутных войск.

Чествовали защитников Украины и в прифронтовом Мариуполе. На площади Свободы собрались военные и силовики, которые защищают подступы к городу. Защитникам вручили грамоты и ценные подарки. Митинг проходил возле мемориала в честь погибших Мариуполя воинов.

В Харькове, несмотря на оранжевую зону и высокий уровень инфицирования торжества тоже не отменяли. Утром на площади защитников возложили цветы, сюда пришли ветераны АТО и ООС и обычные харьковчане.

А вечером в центре города пройдет марш Героев, обещают соблюдать все меры безопасности.

4 октября отмечают День защитника Украины. Праздник является государственный, поэтому для украинцев это еще и дополнительный выходной.

День защитника Украины 14 октября отмечают с 2014 года. Он был установлен президентом Украины Петром Порошенко.