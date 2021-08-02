Как выбрать качественный и бюджетный кондиционер — советы

Как выбрать качественный и бюджетный кондиционер — главные правила

Черкащанин Виталий уже несколько лет как забыл, что такое жара в квартире. За окном +40, в комнате +25 градусов по Цельсию. Окна выходят на солнечную сторону, еще и доченька родилась — жара мучила семью, поэтому купили кондиционер.

К выбору мужчина подошел взвешенно. При выборе руководствовались специализированными сайтами и советами друзей, которые уже имеют охладитель. В конце концов, в доме появился “японец”.

— При выборе обращал внимание на мощность, чтобы можно было холодить и обогреть комнату 18-20 кв. м, — рассказал черкащанин Виталий Ревуцкий.

Кондиционер — вещь неприхотливая, говорит Виталий, но все-таки требует ухода. Если не лениться чистить пластиковые сетки и отдавать на техосмотр раз в полтора года, тогда техника прослужит дольше.

— Примерно раз в три-четыре месяца снимаем крышку, вытаскиваем сетчатые фильтры, промываем под проточной водой, сушим и ставим обратно. А где-то раз в полтора года вызываешь мастеров, которые полностью проведут техосмотр, почистят и поменяют или дополнят фреон, — отметил он.

Виталий рад, что купил кондиционер. По его мнению, это очень удобно, так как после работы приезжаешь уже в прохладную квартиру.

У компаний сейчас горячая пора из-за жары на дворе, на установку кондиционеров очереди. Технику предлагают на разные кошельки. Бюджетная серия кондиционеров преимущественно стоит 8-9 тыс. грн, более дорогая техника — 20-25 тыс. грн.

Но стоит выбирать бренды и компании, которые уже годами работают на рынке. Гарантия должна быть не менее трех лет, иначе можно купить кондиционер сомнительного качества.

Большой популярностью пользуются сейчас инверторные кондиционеры, поскольку они хорошо охлаждают и обогревают. Мощность кондиционера рассчитывается на 1 кв. м площади — 0,1 кВт тепла, то есть на 2 кв. м — 2 кВт тепла. В то же время кондиционер будет потреблять 600-700 кВт электроэнергии в режиме.

Инверторный кондиционер будет потреблять от 200 до 900 кВт, то есть он — энергетически экономнее. Также производители в последнее время оснащают охладители дополнительными планками — Twin Way, которые не позволяют холодному воздуху создавать сквозняки.

Кондиционеры, которыми можно управлять дистанционно, упрощают жизнь не только людям, но и домашним любимцам. Главное — не устанавливать их в летнюю жару, потому что тогда можно месяцами очереди ждать и заплатить за это в несколько дороже.

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