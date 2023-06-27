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Мария Малевская, журналист Вікна. Новини

Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области

Довгеньке расположено на границе Харьковской и Донецкой области. В прошлом году во время адских боев это село просто стерли с лица земли. Здесь нет ни одного уцелевшего здания, перебиты газ, свет и вода, но есть люди, решившие возвращаться домой.

У 43-летнего Игоря Князева полностью разрушен дом. Говорит, с начала обстрелов пересиживали в погребе, а когда уже пошли танки, то эвакуировались, потому что у него трое детей. Когда вернулся, увидел русскую военную форму и усыпанные подарками двор и огород.

Однако жизнь на этом не остановилась. Мужчина взял дело в свои руки и сейчас заканчивает строить новый дом. Поскольку стройматериалы бьют по карману, Игорь решил восстановить жилье за счет россиян.

Сейчас его дом строится из ящиков из-под боеприпасов. Площадь — около 60 квадратов: кухня, две спальни, туалет, даже кабинет, в котором кое-где валяются этикетки из строительного материала, а на нем надпись: “Москва, Минобороны”. Игорь уверен, хозяйство возродит, а для этого жить нужно не где-нибудь в Изюме, а здесь, на родной земле.

Война в Украине, Факти ICTV, Харьковская область
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