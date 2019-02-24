Как изготавливать сыр и зарабатывать на его производстве – секреты успешного украинского стартапа

Маринованный козий Шевр, крем-сыр Рикотта, душистые Моцарелла и Филадельфия. Несколько десятков видов домашних сыров производит семья фермеров Щербаковых в Запорожье.

Два года назад бывшие айтишники решили оставить город и создать собственную эко-ферму. Сейчас говорят, что несмотря на сложности – такой стартап оказался удачным. Сначала вложили свои деньги, а потом выиграли американский грант по развитию конкурентоспособной экономики в Украине. Там помогли с оборудованием и обучением.

Первые рецепты искали в интернете. Интересовались примерами сыроварения разных стран. Затем начали добавлять и собственные изюминки. Как, например, белые грибы.

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В зависимости от сезона, семья собирает днем ​​от 50 до 100 литров молока. Хозяйка Елена признается, что раньше никогда не было даже домашних животных. А теперь в ее семейном хозяйстве пять коров и двадцать пять коз. Все нуждаются в уходе.

Свою продукцию пока продают постоянным клиентам и на городской ярмарке. Больше всего покупателям по вкусу сыры из козьего молока. Но хорошо расходятся необычные для украинского рынка, например, сыры для жарки.

Фермеры делятся и главным семейным секретом производства. Он всего один: для того, чтобы получить килограмм качественного, настоящего, творога – надо не менее десяти литров молока.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заработать на старой технике.

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