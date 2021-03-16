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Как производят салфетки, которые снижают вирусы

Сейчас, в эпоху тяжелой эпидемической ситуации, важно правильно определять приоритеты и развивать новые направления в производстве гигиенических средств. Личная гигиена каждого является значительным фактором в борьбе с Covid и другими болезнетворными инфекциями.

Гигиена помогает людям избегать заражения многими инфекциями, в том числе и вредными вирусами, среди них SARS-Co V2, который вызывает Covid-19.

Но стоит обращать внимание и на специфику изделий. Мы учли эту тенденцию в производстве влажных салфеток, в частности Smile Sterill Bio. Ведь благодаря особому составу они способны приобретать способности противостоять определенным вирусам и бактериям.

Эксперты уже заметили, что за время пандемии Covid, благодаря повышенному вниманию к гигиене, во многих странах значительно уменьшились заражения различными инфекционными заболеваниями. Правильное применение гигиенических средств помогает избежать заражения такими вирусами, как грипп, вирус иммунодефицита, кори, вирусных гепатитов, коронавирусов человека, в том числе SARS-Co V2 и других распространенных вирусов, в том числе и сезонных.

В корпорации Биосфера отмечают, что их главной целью в условиях пандемии является создание здоровых трендов, которых требует нынешнее непростое время.

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