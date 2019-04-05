Как выжить, если потерялся в горах – советы румынских спасателей

Летний сезон еще не начался, но туристические курорты уже готовятся к наплыву отдыхающих. И пока, речь про румынские Карпаты. Горы еще покрыты снегом, но спасателям время года и погодные условия не важны – главное жизни людей.

Андрей – координатор всех спасательных отрядов региона Прахова. Работают круглый год – летом здесь много мотобайкеров, зимой работы: травмы у лыжников почти каждый день. Поэтому у спасателей все должно быть наготове.

Падают здесь часто. Андрей показывает нам главное эвакуационное средство – специальные санки.

Эвакуация проходит так: человека фиксируют, заворачивают в специальное одеяло, которое сохраняет тепло, и спускают вниз. А уже дальше, после стабилизации в медицинском отделении, фуникулером вниз и в больницу.

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Здешняя любимица – овчарка Хара, работает наравне со своим хозяином. Чтобы экономить силы, вверх, как все спасатели, передвигается снегоходом.

Андрей советует всем туристам, кроме смартфона иметь с собой обычный мобильник с надежным аккумулятором. Возможность отправить gps-координаты – это хорошо, а оставаться на связи минимум двое суток – еще лучше.

И, напоминает спасатель, – про алкоголь во время экстремальной ситуации лучше забыть.

Единственное, что может спасти, как ни странно – это снег. Надо делать себе просто берлогу.

Лыжный сезон в румынских Карпатах, чаще всего, продлится до конца марта. После этого начинаются новые, летние вызовы для спасателей. Отпуск им не грозит.

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