Как будет выживать бизнес в Украине во время ужесточения карантина

Локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Это слова министра здравоохранения Максима Степанова. Чиновник считает, что следует найти баланс между экономикой и противоэпидемических мероприятий, чтобы не останавливать жизни в стране.

Но возможен баланс — ведь украинские предприниматели и без локдауна страдают от убытков.

У Лидии Суярко было три магазина, и 15 нанятых работников. Когда произошел коронавирусный локдаун в апреле — продажи выросли.

— У нас столько заказов не было за весь период существования магазина за 4 года. Это очень вселяло надежду, придавало такого оптимизма. Мне кажется немного глупого оптимизма на самом деле. Потому что когда запустились стало труднее, — рассказала владелица бутика.

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Когда стало понятно: пандемия — это надолго, и покупательная способность украинском упала, девушка обратилась за государственной поддержкой малого бизнеса. Но ей отказали. Женщина закрыла магазины.

Согласно опросу европейской бизнес-ассоциации, 27% предпринимателей отказали в участии в программе Доступные кредиты. 42% представителей малого и микробизнеса не готовы к восстановлению жесткого карантина.

Эксперты советует всем предпринимателям использовать все возможные гранты, и программы поддержки, потому что помощи от государства можно и не дождаться.

В Украине усилят карантин

Жесткого локдауна в Украине не будет. Но карантин по всей стране усилят, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В планах Кабмина, запретить любые массовые мероприятия в красной зоне карантина. В зеленой зоне массовые мероприятия будут проводиться в количестве не более 50 человек, в желтой — не более 30 человек, и 20 в оранжевой.