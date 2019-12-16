Как по графику: Уралы привозят на позиции боевиков оружие, прячут в шахтах

Зима пришла, грязи принесла. Окопами уже не побегаешь.

Боец на позывной Днепр, как и многие здесь, закрывает лицо балаклавой, чтобы родные не узнали. Потому, что сказал дома, что на войне, но где именно – не уточнил.

До врага отсюда более километра. По местным меркам – это далеко. Но снайперы с той стороны умудряются целить, даже днем, тем более, наугад.

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Будто по графику, на позиции к оккупантам заезжают грузовики с провиантом и оружием, – предполагают армейцы. Захватчики все то хранят не где-нибудь, а в шахтах. А потом, возможно, какой-то российский чиновник снова расскажет миру о ополченцах Донбасса и волшебные находки.

Из тяжелого по укреплениям боевики давно не били. Недели две назад прилетело несколько мин. Впрочем, такое затишье – как и враждебное поведение, шаткое и неопределенное.

И обстрелы, и погодные капризы бойцы готовы терпеть. Работа, мол, такая. Только бы знать, что в мирной жизни хотя бы кто-то все это ценит.

Факты ICTV ранее писали о том, как враг маскирует выстрелы с наступлением сумерек.

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