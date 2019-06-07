Как защитить права украинских заробитчан: идея Жукровского на Новых лидерах 2

Защитить права и интересы украинских заробитчан, которых с каждым годом все больше, решил участник проекта Новые лидеры 2 Ярослав Жукровский. По его убеждению, люди часто на чужбине чувствуют себя незащищенными: работа тяжелая и ненормированная, нередко отсутствуют гарантии получить заработанные деньги.

Лишить украинцев необходимости ездить на заработки обещает уже третье поколение государственников, но эмиграция из нашей страны только набирает обороты.

Выезд населения – это не только украинская проблема. Высококвалифицированные кадры со всего мира ищут достойного применения своих умений вне родных стран. Четверть миллиарда населения планеты – это заробитчане.

Большинство украинцев мигрируют в соседние Польшу или Германию. И довольно часто люди чувствуют себя там незащищенными: работа тяжелая и ненормированная, часто нет гарантий относительно заработанных денег.

Читайте: Новые лидеры 2: проект реинтеграции заключенных от Вячеслава Когута

Ярослав Жукровский – радио- и телеведущий, правозащитник и бывший глава территориального управления юстиции во Львовской области. Мужчина отправился на проект Новые лидеры, чтобы предложить свою систему защиты прав и интересов украинских заробитчан.

Нередко трудовые мигранты сталкиваются с тяжелыми условиями труда и проживания, зарплатой ниже обещанного, нелегальным трудоустройством и социальной незащищенностью.

Как вернуть трудовых мигрантов домой или как защитить их права на чужбине украинские политики еще не придумали – системной государственной политики нет.

Чтобы каждый гражданин имел право на бесплатную юридическую помощь или консультацию – вместе с коллегами Ярослав создает мобильную платформу, которая облегчила бы жизнь заробитчан.

Ярослав верит, что его проект станет мощным толчком для разработки системной и качественной государственной политики в сфере трудовой миграции. Поэтому надеется на поддержку украинцев.

Напомним, 27 мая завершилась проверка голосов 25 лидеров, набравших больше всего голосов от избирателей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.