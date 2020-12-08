Как защитить себя от болезней сердца и сосудов — меры профилактики

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной более 60% смертей в Украине. Чтобы минимизировать риски, каждый должен знать причины возникновения этих болезней и соблюдать простые правила для их профилактики.

Среди основных причин врачи выделяют избыточный вес, низкую физическую активность, повышенное артериальное давление, курение, а также сопутствующие болезни — например, диабет.

Избыточный вес и неправильное питание

Каждый второй украинец имеет проблемы с весом, что является следствием переедания, неконтролируемого употребления высококалорийной пищи, напитков и соли.

Исправить ситуацию поможет консультация с врачами, которые должны скорректировать дневной рацион. Это важно, поскольку правильный сердечный ритм и эластичные сосуды снижают риск образования тромбов.

Стресс

Стресс более чем вдвое увеличивает риск болезней сердца и сосудов. Поэтому специалисты советуют учиться контролировать эмоции, наладить режим сна, разделять работу и отдых.

Повышенное артериальное давление

Каждый третий украинец имеет повышенное артериальное давление, хотя часто не знает об этом. В то же время у 25% на фоне этих проблем обнаруживают сердечно-сосудистые осложнения.

Поэтому, чтобы знать свою норму и контролировать показатели, следует консультироваться с врачами.

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Низкая физическая активность

Только 3% украинцев уделяют достаточно времени физической активности. Поэтому важно ввести в привычку ежедневные прогулки и около 25-40 минут — на легкие упражнения.

Вредные привычки

Ежегодно 50 тыс. украинцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением. Похожая ситуация с чрезмерным употреблением алкоголя. Он провоцирует проблемы с артериальным давлением, психические расстройства, проблемы с весом. Поэтому важно оценивать риски для собственного здоровья и отказываться от вредных привычек.

По данным исследований голландских ученых, апельсиновый сок является если не панацеей, то хорошей профилактикой для людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям.