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Факты / Видео / Украина

Как сейчас выглядит мост на Владимирской горке и когда завершат объект

День Киева прошел, и о мосте на Владимирской горке, который так хотели достроить ко дню столицы все забыли, даже строители.

Прежде всего, киевлян интересует, когда объект будет завершен окончательно, а территория вокруг него упорядочена. Люди хотят быть уверенными насколько сооружение безопасно, особенно после стеклянного скандала.

Пока мост выглядит очень бледно и неопрятно. Возмущает киевлян плитка, которая все еще не на месте, недоделанные подъезды и горы строительных материалов вокруг.

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Мост открыли, но работы продолжаются. На холмах вырубили деревья, тракторы дальше роют, неторопливо, без дат начала и конца.

К слову, Киев, который недавно отпраздновал очередной день рождения, теряет свое лицо – за десятилетие в небытие ушли сотни исторических сооружений, а на их месте выросли торгово-развлекательные центры.

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