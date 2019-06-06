Как сейчас выглядит мост на Владимирской горке и когда завершат объект

День Киева прошел, и о мосте на Владимирской горке, который так хотели достроить ко дню столицы все забыли, даже строители.

Прежде всего, киевлян интересует, когда объект будет завершен окончательно, а территория вокруг него упорядочена. Люди хотят быть уверенными насколько сооружение безопасно, особенно после стеклянного скандала.

Пока мост выглядит очень бледно и неопрятно. Возмущает киевлян плитка, которая все еще не на месте, недоделанные подъезды и горы строительных материалов вокруг.

Читайте: Валится, сыплется, сгнивает: можно ли спасти исторический центр Одессы

Мост открыли, но работы продолжаются. На холмах вырубили деревья, тракторы дальше роют, неторопливо, без дат начала и конца.

К слову, Киев, который недавно отпраздновал очередной день рождения, теряет свое лицо – за десятилетие в небытие ушли сотни исторических сооружений, а на их месте выросли торгово-развлекательные центры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.