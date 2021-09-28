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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Как зарабатывать в декрете: истории украинок, начавших бизнес с нуля

Начать бизнес с нуля и зарабатывать десятки тысяч гривен, сидя в декрете, вполне реально. Современные женщины нередко превращают хобби в бизнес и становятся финансово независимыми, органично сочетая это с материнством.

И после завершения декретного отпуска не хотят возвращаться к прежней жизни с 8-часовым рабочим днем, офисами и дедлайнами.

Факты ICTV встретились с харьковчанками, которые для старта имели всего несколько сотен грн, а менее чем через год их продукцию стали покупать по всей стране и даже за границей.

Пока дети на прогулке, Анна Лазарева надевает фартук и берется за работу — небольшая кухня в многоэтажке превращается в кондитерскую. Пока в миксере перемешивается яблочное пюре с клубникой, белкам и сахаром, на плите закипает сироп — так рождается любимые детские вкусности.

— Я сама люблю зефир. У меня тогда как раз младший ребенок был на грудном вскармливании. Мне хотелось побаловать себя и старшую дочь, которая уже ела натуральный зефир, а не промышленные батончики, — рассказала кондитер Анна Лазарева.

Когда смесь густеет, все ингредиенты смешиваются — зефир готов. Анна производит 30 штук за 20 минут.

Рекорд Анны — полторы сотни зефирок за раз. Она рассказала, что тогда еще не было электромиксера. По ее словам, в праздничные дни, когда происходит ажиотаж на сладкие подарки, приходилось попотеть.

Бизнес в Украине: как начать собственное дело в декрете

Хотя она когда-то даже не думала, что будет продавать лакомства, которые готовила для родных. Первыми ее клиентами стали друзья.

Анна составила бизнес-план. На ингредиенты нужно было потратить 300 грн и продать 10 коробок зефира по 100 грн, чтобы заработать 1 тыс. грн за неделю.

Она создала страницу в социальной сети, где продает видео с мастер-классами. Анна откладывала заработок и уже через несколько месяцев купила морозильную камеру.

Кроме зефира, она производит популярные макаруны и маршмеллоу. Главные дегустаторы — дети. Анна рассказала, что благодаря им начала собственное дело — бизнес на зефирках стартовал в декрете. Возвращаться на работу Анна уже не хочет, ведь дома может заработать по меньшей мере 20 тыс. грн за месяц.

— Я могу дома заработать больше, уделяя время детям, ходить в садик, школу, водить на кружки, параллельно делать то, что мне нравится, — рассказала кондитер Анна Лазарева.

Бизнес в Украине: как начать собственное дело в декрете

В декрете начала свое дело и Светлана Павлова. Кукольный рай — ее рук дело. Маленькие чашки размером с пол ногтя, чайники как гривневая монета, тортики и мини-печенье — эти и другие микроскопические игрушки она производит из полимерной глины.

Светлана производит одну игрушку за несколько часов. Сначала работала ночью, когда дети засыпали. Ее клиенты — иностранцы из трех десятков стран. Это коллекционеры, готовые выложить немалые деньги на приданое для своих кукол.

Сначала продавала игрушки на ярмарках и в социальных сетях, теперь на специализированном сайте hand-made (товаров ручной работы). Но сейчас главный заработок на просмотрах мастер-классов.

Так можно заработать по меньшей мере 30 тыс. грн, рассказала Светлана. Поэтому когда встал вопрос возвращаться на работу бухгалтером или развивать собственное дело, то она решила взяться за свой бизнес.

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