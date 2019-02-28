Как заработать на виртуальной реальности: примеры из Финляндии и Африки

Почувствовать себя как герой-археолог голливудского блокбастера Индиана Джонс можно в Южной Африке. Благодаря шлемам виртуальной реальности, посетители чувствуют себя первооткрывателями. Проект стартовал на месте раскопок в центре под названием Колыбель человечества, здесь нашли кости австралопитека африканского – прямого предка современных людей, который жил 2 млн лет назад.

Посетителям достаточно надеть шлем, чтобы пройтись путем археологов. Ученым было труднее, им нужно было пролезать узким проходом между пещерами – ученые в касках и спецодежде снимали все на камеру. За это их прозвали подземными космонавтами. В пещере установили компьютеры, на которых и исследования проводили, и видео монтировали – для использования в шлемах виртуальной реальности.

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А в Финляндии шлемы виртуальной реальности разработали для строителей и архитекторов. Теперь они могут создать компьютерную модель, например, аэропорта, а заказчики могут пройтись будущим объектом, внимательно проследить за всеми деталями, чтобы выяснить, соответствует ли проект тому, что действительно хочет клиент.

Шлем стоимостью $6 тыс. также используют строители – сначала чтобы показать как выглядят стены, а затем – какой ремонт могут сделать дизайнеры. А ведущие европейские автопроизводители уже показывают покупателям внутреннюю начинку машин. Финские разработчики уверены – уже скоро рекламные проспекты на бумаге уступят место шлемам виртуальной реальности.

К слову, Факты ICTV рассказывали об уникальном шлеме от украинских ученых.

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