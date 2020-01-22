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Как живут бывшие враги рядом друг с другом: опыт хорватов и сербов

Могут ли вчерашние враги мирно жить рядом? В Хорватии уже 25 лет подряд пытаются примирить сербов и хорватов.

Наши коллеги с Радио Свобода отправились в регионы Хорватии, где была война, чтобы узнать – что разъединяет, а мирит два народа сегодня.

Боевые действия завершились 1995 победой хорватской армии. Почти полностью разрушенное хорватское село Страшник ожило. А вот Горни Бачуга – среди сел, что вымирают. Подробности – в сюжете коллег из Радио Свобода.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как живут ветераны войны в Хорватии.

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