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Как изменилась индустрия красоты в период карантина

Индустрия красоты, как и другие, на карантине. Украинки ищут пути — как поддерживать свою красоту дома, а компании — как салонные процедуры перенастроить на домашние.

Например, бренд Kodi professional составил лимитированную линейку бьюти наборов для домашнего использования — маникюр, педикюр, уход за кожей, чтобы отправлять красавицам по всей стране.

А чтобы правильно делать процедуры дома — международные инструкторы и технологи Kodi professional делятся секретами красоты и ухода. И все это прямом эфире в сети с возможностью задавать вопросы онлайн.

Напомним, Факты ICTV писали о трендах весеннего маникюра 2020 года.

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