Как изменится медицина после пандемии коронавируса

Пост-вирусный мир. Как он будет выглядеть? Как изменится медицина и гигиена после пандемии? Наши корреспонденты пообщались с португальским кандидатом медицинских наук, автором многочисленных научных статей о медицине и диджитал технологии. Пауло Морейро был активно вовлечен в изучение пандемии свиного гриппа в 2009 году.

Мир, вероятно, еще не слышал столько звуков сирен скорой помощи, как за последние месяцы. Однако эта эпоха пандемии не вечна. Пауло Морейра сегодня в Оксфорде рассуждает, какие уроки нужно будет усвоить. Во-первых — регулировать цены на медицинские товары, в начале пандемии неприлично выросли.

План действия в случае вирусного кризиса — следующий важный шаг для каждого государства. Нет единственно верной стратегии, но опыт борьбы с коронавирусом наработал несколько решений, которые точно помогают. Поэтому каждое государство должно четко выписать — кто и что делает, и главное — это время реакции, ведь один неторопливый день будет стоить сотни жизней.

Новое зарождения переживет телемедицина. Виртуальные визиты врача в условиях карантина — безопасность и для медика, и для пациента. Есть немало устройств, которые не просто давление измерят или температуру, а вообще промониторят состояние здоровья.

Медицинскую сферу ждут необратимые изменения, врачи будут работать по-новому, потому что старые методы уже не действуют. Но меняться должны и мы — повседневная гигиена должна обновиться.

Факты ICTV ранее писали о том, как в Украине проводят ПЦР-тесты и выдержат ли лаборатории пик эпидемии.

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