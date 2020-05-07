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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Как сменить газопоставщика и когда это станет возможным

Уже вскоре украинцы смогут покупать газ по-новому. На рынке должен появиться широкий выбор поставщиков, а следовательно — и конкуренция за потребителя. В перспективе услуги по поставке газа должны стать такими же удобными в пользовании, как мобильная связь или интернет. Изменить компанию-поставщика или пакет услуг должно стать очень просто.

Впрочем, это произойдет, только если регулятор завершит соответствующую реформу. А времени осталось немного, поскольку старт рынка ожидают уже в июле. Если же существующие газсбыты сохранят свою монополию — то долгожданная реформа, которую Украина в свое время обещала МВФ и анонсировала населению, полностью провалится. Подробнее в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, наблюдательный совет Нафтогаза поручил правлению компании ограничить размер зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.

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