Как сменить поставщика газа — 4 шага

Обещанный в июле рынок газа для населения снова отложили. На этот раз, на август. За это время правительство планирует окончательно завершить подготовку к реформе.

Если бы механизм публичных специальных обязанностей отменили еще в мае, как и планировали, летом газ подешевел бы еще больше, именно благодаря появлению на рынке. Поставщики соревновались бы за потребителя и предлагали лучшую цену. Зато пока большинство клиентов привязаны к региональным монополистам.

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Однако беспрепятственно менять поставщика газа можно уже сейчас, почти как интернет-провайдера. Потребителю достаточно лишь подать заявку новой компании. Можно даже дома с компьютера.

Зайти на сайт, заполнить анкету, подписать ее электронной, цифровой подписью и после этого отправить ее новому поставщику. И это все.

Далее всеми бюрократическими вопросами будет заниматься именно новый поставщик. На все про все должно уходить не более, чем три недели. Поэтому при необходимости изменить проблемного поставщика будет несложно. И украинцы свободно будут выбирать лучший для себя вариант.

За последний год газ подешевел более чем вдвое. В мае кубометр топлива стоил менее 3 грн. И самое интересное, что это еще не предел. Специалисты прогнозируют дальнейшее удешевление газа во всем мире.

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