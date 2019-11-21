Как изменился Новый Орлеан после сокрушительного урагана Катрина

Это был самый страшный ураган в истории Америки. В августе 2005 года Катрина пронеслась северным побережьем Мексиканского залива США. Унесла более 1800 жизней. И буквально смела Новый Орлеан, город на берегу Миссисипи. Без жилья остались 100 тыс. человек.

Восстановление Нового Орлеана стоило миллиарды долларов.

Сейчас в город джаза и культуры Вуду снова едут туристы. Каждый год около 10 млн.

А вот многие местные после Катрины решили навсегда уехать. Население уменьшилось на две трети. А некоторые так и не сумел начать жизнь с нуля.

В полиции Нового Орлеана – немало работы. После Катрины высокий уровень преступности, много бездомных, чтобы преодолеть все это, надо немало усилий.

На экскурсию восстановленным Новым Орлеаном ведет Киф Твитчел. Общественный активист еще тогда понял, чтобы вернуть родной город к жизни нужно нечто большее, чем деньги.

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Поэтому он вместе с коллегами разработал ряд программ, помогающих власти и жителям города эффективно сотрудничать. Немало внимания к защите от наводнений. Ведь Катрина оказалась такой сокрушительной из-за плохого качества защитных сооружений. Да и сейчас город в постоянной зоне риска. Команда разработала карту, где обозначены все водные каналы Нового Орлеана, а также локации, где нужно развивать защитную инфраструктуру.

А еще учат местных, как защитить себя и свою собственность.

После Катрины в город пришло много денег на реконструкцию, но трудно было проследить на что они идут.

Горожане спрашивали: Мы получили миллиарды на крайние меры, но улицы грязные, дома не восстановлены. И люди начали сами интересоваться этими процессами.

Если до Катрины на общественные слушания по генплану приходили четверо-шестеро человек или вообще никого. То сейчас на общественные слушания по городских проектов приходили 5-6 тыс.

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