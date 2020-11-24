Как найти работу в IT-сфере и сколько зарабатывают специалисты

Пандемия коронавируса вызвала резкие изменения на рынке труда — во многих сферах деятельности уменьшается, как и прибылей, поэтому люди должны осваивать новые специальности.

Сегодня почти 400 тыс. человек ищут работу и, к счастью, есть немало профессий, на которые можно относительно быстро переквалифицироваться.

Первая — это ИТ-специалист. В начале карантина количество позиций в области компьютерных технологий крупнейшая за последние три года. Сейчас все переходит в онлайн, поэтому специалисты по программированию и разработке нужны везде — в банках, магазинах, сельском хозяйстве и тому подобное.

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Веб-разработчик Денис Гришко за четыре месяца овладел один из языков программирования на соответствующих курсах. Учился по восемь часов в день. Далее — его подготовили к собеседованию и помогли с резюме. Работу парень нашел через месяц. Из группы Дениса только 10% не нашли работу.

Обучение проходило бесплатно, пока Денис Гришко не нашел работу — теперь в течение двух лет он будет отчислять 17% зарплаты за курсы. Такая система гарантирует, что человек трудоустраивается, ведь иначе компания не получит денег за обучение.

Можно платить и сразу — овладеть ныне популярную профессию фронт-энд разработчика стоит от почти $3-6 тыс. и выше. Все зависит от условий, а также продолжительности курсов — в среднем это полгода. Однако не стоит думать, что ИТ — это легко.

Зарплата в ИТ специалистов стартует от 14 тыс. грн, средняя в Киеве — 32 тыс. грн, а во Львове все 65 тыс. грн. Кроме технической базы, нужно иметь хорошие коммуникационные навыки, быстро адаптироваться и владеть английским.

Коронавирус в деловой жизни добавил негативной тенденции, а именно уменьшение иностранных инвестиций в экономику Украины.

В инвестиционной компании EXON CAPITAL GROUP считают, что Украина перспективная в стремительном цивилизационном развитии. Поэтому и привлекательна для инвестирования, несмотря на временные карантинные трудности.

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