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Как снять напряжение в самоизоляции — советы психологов

Распространение невидимого и коварного коронавируса привело к тому, что большинство людей испытывают постоянную тревогу и страх. Психологи уверяют, что людям действительно трудно находиться постоянно в четырех стенах, они давят и информационные ленты в целом несут негативную окраску.

Доходит до того, что здоровые люди начинают думать, что они болеют коронавирусом. Психологи советуют планировать распорядок дня и быть постоянно занятым, поскольку паника — это эмоциональная реакция. Эмоции же можно вытеснить действиями, например, помыть посуду или убрать в доме. Или заняться творчеством — рисовать, петь или лепить. Подробнее в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, социологи составили рейтинг самых популярных занятий украинцев на карантине.

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