Как освобождали Славянск и Краматорск: хронология событий 5 июля 2014

5 июля — дата, которая навсегда войдет в историю современной Украины как день освобождения Славянска и Краматорска. Освобождение от пророссийских захватчиков, которые в течение нескольких месяцев держали контроль над украинскими городами и терроризировали местных жителей.

Сегодня, 5 июля, проходит уже шестая годовщина с тех пор как на улицах этих городов снова запестрили желто-голубые флаги.

Началось все 12 апреля. В ту субботу в город с 120-тысячным населением вошел отряд из полусотни вооруженных людей. Во главе Игорь Гиркин. Боевики забросали взрывными пакетами, а затем с помощью автомобиля сорвали решетки с окон городского отделения милиции.

На входе появился российский триколор. Славянск почти без сопротивления становится главным оплотом террористов. А уже на следующий день начинается украинская Антитеррористическая операция.

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Во время оккупации местные жители стали живым щитом для российских наемников и незаконных бандформирований. Подогретые пропагандой люди поддерживают боевиков и всячески препятствуют украинским армейцам зайти в оккупированные города.

Боевики открыли огонь по украинских военных с самоходной артиллерийской системы Нона, расположенной в жилых кварталах города. За пять лет Игорь Гиркин признает, что именно он отдал приказ.

5 июля 2014 года наши военные освободили не только Славянск, но и Краматорск тоже. На следующий день Дружковку и Бахмут. Константиновка — 7 июля, Торецкое — 21 Авдеевку — 29 июля.

Жители Краматорска и Славянска были под оккупацией боевиков почти три месяца и на себе почувствовали “преимущества” так называемого русского мира.

Аресты, подвалы, отжим имущества, убийства, разрушенные дома — все это происходило на улицах этих городов в апреле-июне 2014 года.

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