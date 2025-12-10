Какая ситуация в Покровске и с путями выхода из Мирнограда — оперативные данные ДШВ

Ситуация в Мирнограде и Покровске остается очень сложной. Сейчас логистика в Мирнограде осуществляется с помощью больших дронов и наземных роботизированных комплексов.

Об этом заявил офицер отдела коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев в комментарии руководительнице информационной службы Фактов ICTV и ведущей телемарафона Єдині новини Елене Фроляк.

Ситуация в Мирнограде и Покровске 10 декабря

Фактически он подтвердил информацию о том, что все дороги, по которым украинские военные могут дойти и выйти из Мирнограда, находятся в так называемой серой зоне.

— Да, действительно, ситуация в районе Мирнограда остается очень сложной. Подразделения 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи, — сказал он.

Кроме того что враг с помощью дронов контролирует логистические пути, он также активно обстреливает Мирноград с помощью управляемых авиационных бомб. Буквально за неделю только по этому городу было направлено 21 авиабомбу.

По его словам, логистика сейчас очень-очень затруднена и осуществляется в основном через большие квадрокоптеры и гексакоптеры, а также с помощью наземных роботизированных комплексов.

Отвечая на вопрос о том, что Силы обороны осуществили маневр на Покровском направлении в районе Лисовки и Сухого Яра и переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения оккупантами и выровнять фронт, офицер рассказал, что самое главное — это жизнь и здоровье украинских воинов.

— Поэтому командование и приняло такое решение — вывезти оттуда личный состав, чтобы обезопасить его жизнь и здоровье от вероятного окружения, — подчеркнул он.

В Покровске ситуация остается сложной. Сейчас условная линия разграничения проходит по железнодорожному пути. Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска, рассказал офицер.

По его словам, враг пытается проникнуть в эту часть города. Однако украинская аэроразведка и операторы беспилотных систем вовремя обнаруживают вражеский личный состав и уничтожают его.

В то же время Силы обороны Украины небольшими группами проникают в южную часть Покровска. Там уже на земле, отметил Окишев, украинские защитники обнаруживают огневые точки и наблюдательные позиции врага, после чего уничтожают их.

