Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Об этом в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в рамках национального телемарафона Единые новости.

— Эпицентром боевых действий является Восток и начиная с начала января враг осуществляет там наступление на четырех направлениях одновременно, которое и сейчас продолжается. Вооруженные силы Украины всеми силами там останавливают врага, но эпицентром боев является Бахмут, несмотря на то, что наступление (России, — Ред.) продолжается и на Лиманском направлении, и на Марьинском, — сказала она.

Командованию украинских ВС приходится направлять усилия вокруг Бахмута для того, чтобы отвечать на усиление попытки России наступать на этом направлении.

— Фактически Бахмут на себя принял основной удар Вооруженных сил врага и их частных армий. Надо понимать, что, учитывая, что восьмой месяц, то есть с августа 2022 года, продолжается оборона Бахмута, то если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины. Поэтому значение обороны Бахмута надо понимать в таком контексте, — пояснила она.

По словам Маляр, на этом направлении преимущественно находятся наемники из ЧВК Вагнера, которые “во многом уже уничтожены Вооруженными силами Украины”, поэтому Россия вынуждена подтягивать туда свои десантно-штурмовые подразделения и спецназовцев.

Заместитель министра обороны говорит, что на этом направлении оккупационными войсками РФ “серьезно” используется вражеская артиллерия и авиация.

— Фактически, часть районов города, хоть это и страшное сравнение, но враг уже превратил в Алеппо. То есть они проигрывают нам в городских боях, поэтому они используют тактику полного уничтожения и разрушения зданий, помещений, позиций и всего, что видят, — говорит она.

Маляр подчеркнула, что каждый сантиметр украинской земли для военно-политического руководства является стратегическим.

— Несмотря на все эти предсказания, прогнозы. Все же восьмой месяц продолжается оборона и враг не может захватить этот город. Мы должны отдать должное нашим мужественным бойцам, которые уничтожили уже тысячи вражеской силы, там огромные потери у врага, — сказала она.

Заместитель министра обороны говорит, что ситуация в Бахмуте держится под контролем, впрочем, на войне не может быть последовательного плана действий.

Маляр добавила, что по большинству направлений наступление врага, которое началось еще зимой, является неудачным.

Она также пояснила, что содержание Бахмута необходимо, в том числе и потому, что таким образом уменьшается наступательная активность врага.

— Мы уничтожаем его технику военную, мы уничтожаем его бойцов. Мы фактически останавливаем врага, потому что фактически он бы двигался дальше. Мы заставляем врага концентрировать силы в этом месте, которые он мог бы применять где-то в другом месте, — сказала Маляр.

Чиновница Минобороны также прокомментировала утечку секретной информации Пентагона, относительно которой заявила, что любые военные операции Украины, которые планируются, знают очень узкий круг лиц.

— Утечка и риск утечки — минимальный. Ее нельзя полностью отрицать, потому что, понятно, что есть технические способы снятия информации, еще что-то. Пока что, с нашей стороны, утечек не было. Если мы говорим по вопросам, по которому осведомлены большой круг лиц, то, с одной стороны — применяются меры безопасности, а с другой — мы должны быть реалистами, то надо понимать, что такой риск утечки всегда есть, поэтому надо принимать меры, чтобы этого не было, — сказала она.

Анна Маляр подчеркнула, что Украина применяет все технические и организационные меры, чтобы утечку информации обезопасить.

— Что касается принятия стратегических военных решений, то необходимо понимать, что между тем, когда оно принимается и реализуется, то здесь не будет две-три недели, или месяц, чтобы все государство об этом поговорило, — добавила она.

Заместитель министра обороны вспомнила контрнаступление ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года, как пример такой оперативной реакции.

Анна Маляр также прокомментировала прохождение военно-врачебных комиссий. Она признала, что многие процессы очень забюрократизированы и требуют изменений.

— Мы работаем над тем, чтобы эти изменения внедрять. У нас проходило уже несколько заседаний в Кабинете министров под председательством премьер-министра. Уже наработана дорожная карта и мы начали двигаться по этому пути, — сказала она.

Заместитель министра обороны добавила, что все же не все дается ускорить, потому что есть определенные сложности как технические, так и законодательные, которые не позволяют сразу ускорить процесс прохождения ВВК.

Фото: Ганна Маляр

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