Какую обувь подобрать на лето: основные тренды и цены на них

Чтобы наслаждаться искусством или чем-то другим – надо иметь хорошую обувь, потому что если туфли будут давить или в них ходить не удобно – будет точно не до положительных впечатлений.

Хорошо, когда обувь действительно выглядит красиво и дорого. Но не менее важным является его удобство и качество.

Кроссовки, кеды и слипоны ныне – тренд. Летом, когда мы самые активные важно иметь удобную обувь. К тому же, кроссовки уже давно не является атрибутом спорта. Их объединяют даже с классической платьем, и чем боле сногсшибательное сочетание – то вы более стильные. Производители даже шьют специальные городские кроссовки из кожи с анатомическими стельками. Стоят такие до 2 000 гривен.

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Если же кроссовки не ваш вариант – есть балетки или мокасины. Желательно, чтобы они были из мягкой натуральной кожи, особый шик – силиконовые вставки.

Чтобы такой силикон не натирал, обратите внимание на форму обуви. Вставки должны быть не по всей ноге, или с дырочками для пропуска воздуха. Качественный материал – мягкий и не желтеет. Цены на такие стартуют от 1600 гривен.

Тракторная подошва босоножек – нашумевший тренд прошлого сезона снова актуален. Такие босоножки универсальные, ведь высокая подошва уместна во время долгих прогулок, даже в дождь или на пляже с горячим песком. Главное – мягкие ремешки. Купить такие можно за 1500 гривен.

Если не представляете лето без каблуков – туфли должны быть хорошо зафиксированы на ноге, а колодка каблука максимально удобной и невесомой. Хотя мода и требует жертв, помните – ноги летом нуждаются в повышенном уходе и комфорте.

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