Какие самые востребованные профессии в Украине и средние зарплаты

После зимних праздников рынок труда начал оживляться — новых вакансий больше. Но безработных украинцев остается немало. По данным Государственной службы занятости, только официально зарегистрированных есть 486 тыс. Вакансий значительно меньше, поэтому конкуренция достаточно высокая — в среднем на одну позицию претендует 11 человек.

Между тем, безработных украинцев планируют обучать ИТ-специальностям. Эта отрасль — была в тройке наиболее востребованных в прошлом году. Такой она остается и в этом году.

И все же портал по поиску работы grc.ua провел исследование, которое показало, что лидером среди вакансий стала сфера продаж — несмотря на карантин вакансий было на 10% больше, чем в прошлом году. Таким образом, она сдвинулась ИТ-отрасль на второе место. Тройку лидеров замыкают: маркетинг, реклама и пиар.

Далее следуют административный персонал, бухгалтерия, производство, банки, транспорт, студенческая карьера и рабочий персонал. Для некоторых вакансий спрос даже больше, чем предложение.

А портал OLX проанализировал, какие рабочие профессии были востребованы накануне январского локдауна. Наиболее популярными оказались водители со средней зарплатой 19 тыс. грн. Вслед за ними — продавцы, грузчики, охранники и слесари.

Электромонтер контактной сети, к примеру, одна из самых высокооплачиваемых профессии столицы. Такой рабочий получает 22 тыс. грн в месяц. В целом по стране зарплаты скромнее.

В 2021 году работодатели продолжат искать людей онлайн. По словам експертка grc.ua, не только на специальных порталах, но и в соцсетях или в закрытых группах. Главная требование не узкий профиль, а умение адаптироваться к современным условиям.

Рынок труда понемногу восстанавливается. В первые две недели после новогодних каникул вакансий и резюме увеличилось на половину по сравнению с последней неделей 2020 года. Однако безработных немало — пока только официально зарегистрированных 486 тыс. Это на 33% больше, чем в аналогичный период прошлого года. А вакансий в Госслужбе занятости — почти в 11 раз меньше.