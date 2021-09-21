Какие плюсы средиземноморской диеты и почему стоит выбирать макароны твердых сортов

В своем рационе украинцы регулярно используют макароны из твердых сортов пшеницы, рассказывают представители ТМ La Pasta, которая недавно отпраздновала 10-летний юбилей.

Они рады, что люди чаще беспокоятся о своем рационе и делают его полезным. Также представители компании сообщили об обновлении дизайна бренда.

Украинцы все внимательнее относятся к своему здоровью и поэтому больше обращают внимание на качество продуктов.

Врачи-диетологи и украинские производители единодушно убеждены, что стоит питаться сбалансировано, и не пренебрегать советами специалистов.

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