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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Качество и отсутствие экономии: как украинская молочка завоевывает мировые рынки

Украинская молочка завоевывает хорошую репутацию в мире. Все благодаря частным фермерским хозяйствам, которые тщательно следят за качеством. И хотя цена такого продукта значительно выше обычной магазинной – даже украинцы готовы платить больше.

Год назад Олег Расказов переехал из Днепра в поселок в Черниговской области, чтобы помогать развивать молочное хозяйство. Говорит: работа тяжелая, но интересная. У них полный цикл производства – от посева кормов и содержания коров до выпуска продуктов в нескольких собственных магазинах. Ежемесячно выдают что-то новое.

Фермерское пользуется спросом и вот пример: месяца не прошло, как запустили линейку производства масла. Утром завезли в магазины, а после обеда уже пустые полки. С сыром – так же само. И это несмотря на цену в более 200 грн. за килограмм. Фермер утверждает – все дело в качестве. На производстве не экономят.

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Несмотря на все сложности, количество таких хозяйств в Украине ежегодно увеличивается. Они производят молоко, йогурты, сыры, сметану, масло. Доверие к ним неоспоримое, особенно у местных жителей, которые почти напрямую видят, как производится продукт. Правда, запустить такое производство – вопрос не из легких. Разрешительная система и нехватка специалистов отбирают желание даже у самых заядлых фермеров.

Именно из-за качества в украинскую молочку начинают верить в мире. Треть продукции отправляется на экспорт. За 5 лет наши производители переориентировались с российских полок на мировые. И каждый год увеличивают объемы, несмотря на конкуренцию с компаниями из Европы, Новой Зеландии и США, которые являются лидерами рынка.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что добавляют в масло вместо молока и как отличить подделку.

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