Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Какой будет цена за газ в платежках за февраль 2020

Газ для населения подешевел. Благодаря дальнейшему снижению стоимости в мире в феврале голубое топливо стало доступнее и украинцам.

Оптовая цена снизилась на 15% – почти до 4 грн. за кубометр. А финальная для конечного потребителя вместе со всеми налогами достигнет 5 грн. за куб.

При этом, газ будет дешеветь и дальше, – прогнозируют специалисты. Поэтому в правительстве уверены: это идеальный момент, чтобы, наконец, отпустить цены на топливо.

Хотя и не все потребители почувствовали это облегчение, но удешевление ресурса – хорошая новость. Подробнее смотрите в сюжете Алексея Савицкого.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие шансы найти в Украине новые залежи газа.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Низкие цены на газ в Европе будут сохраняться в течение 2-3 лет – Коболев
Низкие цены на газ в Европе будут сохраняться в течение 2-3 лет – Коболев
На Ровенщине семья самостоятельно установила газовый котел и отравилась угарным газом
На Ровенщине семья самостоятельно установила газовый котел и отравилась угарным газом
Цена на газ для промышленности в марте снизится на 15%
Цена на газ для промышленности в марте снизится на 15%
Цены в ЕС падают, а Газпром несет убытки: ситуация с газом в мире и выгода для Украины
Цены в ЕС падают, а Газпром несет убытки: ситуация с газом в мире и выгода для Украины
Старые месторождения истощены: какие шансы найти в Украине новые залежи газа
Старые месторождения истощены: какие шансы найти в Украине новые залежи газа
Нафтогаз требует возместить $8 млрд убытков из-за аннексии Крыма
Нафтогаз требует возместить $8 млрд убытков из-за аннексии Крыма
Газ для автомобиля: в чем главная опасность
Газ для автомобиля: в чем главная опасность
За эту зиму люди заплатили меньше и за тепло, и за газ – Гончарук
За эту зиму люди заплатили меньше и за тепло, и за газ – Гончарук

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка