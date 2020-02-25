Какой будет цена за газ в платежках за февраль 2020

Газ для населения подешевел. Благодаря дальнейшему снижению стоимости в мире в феврале голубое топливо стало доступнее и украинцам.

Оптовая цена снизилась на 15% – почти до 4 грн. за кубометр. А финальная для конечного потребителя вместе со всеми налогами достигнет 5 грн. за куб.

При этом, газ будет дешеветь и дальше, – прогнозируют специалисты. Поэтому в правительстве уверены: это идеальный момент, чтобы, наконец, отпустить цены на топливо.

Хотя и не все потребители почувствовали это облегчение, но удешевление ресурса – хорошая новость. Подробнее смотрите в сюжете Алексея Савицкого.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие шансы найти в Украине новые залежи газа.

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