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Если стрелки остановятся – ждет несчастье: пражские куранты откроют после ремонта

Если стрелки на нем остановятся – страну ждет несчастье. Такие легенды рассказывают о древних Пражских часах, стрелки которого снова пойдут после длительной реконструкции.

Одна из самых популярных среди туристов достопримечательность истории в Праге ремонтировали несколько месяцев и сегодня открывают.

Время на старинных часах, которым уже более 600 лет, 2018-го остановилось. Все для масштабной со времен Второй мировой войны реконструкции. Сегодня вечером на единственных в мире астрономических часах, что находится в центре Праги, снова оживет.

Состоит он из трех частей. По центру астрономический циферблат с современным, вавилонским и старочешским временем. Над ним – специальные окошки, откуда показываются 12 апостолов, которые сменяют друг друга каждый час. И внизу – календарный циферблат, показывающий день, месяц и христианские праздники.

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Есть целый ряд легенд, связанных с часами. Одна из них предупреждает, что вся страна испытывает страдания, если часы остановятся. Другая говорит о том, что на того, кто их будет ремонтировать, ждет счастливая судьба. Часы запустят в честь празднования Дня святого Вацлава и 100 лет чешской государственности.

К слову, в Кропивницком на базе летной академии открыли центр для разработки беспилотников.

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