Какую роль играют Т-лимфоциты в борьбе с Covid-19 — ученые

Ученые выяснили, что главную роль в сопротивлении иммунной системы коронавирусу играют Т-лимфоциты. Это главное звено защиты нашего организма от этой болезни.

Если антитела уничтожают сам вирус, то Т-лимфоциты точечно убивают зараженные вирусом клетки, что гораздо эффективнее. К тому же они дольше антител держат память о вирусе. Поэтому ученые не считают антитела главной защитой от Covid-19.

— Т-лимфоциты — это высшая лига иммунологии, а антитела, как в футболе, — это вторая лига, то есть весь иммунный ответ против вирусов зависит от Т-лимфоцитов, — отметил профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Тернопольского национального медицинского университета Александр Камышный.

Анализы на антитела лишь частично свидетельствуют об иммунитете против коронавируса. Ведь именно Т-лимфоциты распознают клетку, в которую попал вирус.

— Т-лимфоциты способны распознать по поверхностным маркерам. Они определяют инфицированную клетку и заставляют ее покончить с собой. Чем скорее Т-лимфоциты это сделают, тем быстрее человек выздоровеет, — утверждает профессор института физиологии им. А.Богомольца Виктор Досенко.

Т-лимфоциты вырабатываются костным мозгом, а “обучаются” в тимусе — это вилочковая железа. Они выделяют интерфероны, которые борются с инфекцией. Эти клетки живут годами и запоминают встречу с инфекцией, в частности Covid-19, с помощью рецепторов.

Анализ на Т-лимфоциты в Украине можно сделать при наличии импортных реагентов в Институте геронтологии. Стоимость одного исследования — в среднем €250-300. Такой анализ делают производители вакцин, чтобы узнать об их эффективности в отношении различных штаммов вируса.

Чтобы Т-лимфоциты хорошо работали в организме, следует правильно питаться, двигаться, часто бывать на свежем воздухе. Также избегать стрессов, ведь они подавляют работу тимуса.

Ученые также не советуют стимулировать иммунитет таблетками, потому что неизвестно к каким последствиям это может привести. А вот прививки считают целесообразными — чтобы напомнить иммунной системе, как бороться с коронавирусом.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 мая в Украине выявлено 2 608 новых случаев Covid-19 в сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 249 человек, а выздоровели — более 17,5 тыс. пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

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