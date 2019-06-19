Ялтинская европейская стратегия: какие темы обсудят на YES-2019

Украина после выборов, отношения с ЕС и Соединенными штатами и глобальные вызовы современного мира – Наблюдательный совет Ялтинской европейской стратегии традиционно собрался 19 июня в Киеве, чтобы обсудить главные темы форума YES-2019.

Украина остается в центре внимания мировых политиков. По словам председателя Мюнхенской безопасности конференции – Вольфгана Ишингера, общая система безопасности Европы будет надежная лишь тогда, когда наше государство будет иметь в ней прочное место.

19 июня Наблюдательный совет YES – ведущие мировые политики и дипломаты, в рамках подготовки к конференции, встретились с президентом Владимиром Зеленским. Они пригласили главу государства принять участие в форуме.

Читайте: YES и Порошенко с Зеленским: о чем говорили и главные тезисы

Наблюдательный совет также встретился с премьером Владимиром Гройсманом. На встрече с главой правительства, политики обсудили ход реформ в Украине. В частности децентрализации, которую с 2014 года активно поддержал Евросоюз.

Прогресс в реформировании страны отмечают и участник наблюдательного совета YES. По словам бывшего главы НАТО и премьера Дании – Андерса Фог Расмуссена, украинцы ввели больше реформ за последние 5 лет, чем за все время независимости.

В этом году Ялтинская европейская стратегия состоится 12-14 сентября, это уже 16-я конференция. YES основал бизнесмен и филантроп – Виктор Пинчук 2004 года. Много лет почтенный международный форум проходил в символическом месте – в Ливадийском дворце в Ялте. После аннексии Крыма конференция переехала в столицу Украины, но темы одинаково важны – глобальные вызовы человечества, мировая безопасность и европейское будущее Украины.

К слову, ирландский рок-музыкант, вокалист рок-группы U2 Боно (Пол Дэвид Гьюсон) стал специальным гостем международного форума Ялтинская европейская стратегия (YES) в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.