Елка на Новый год: какую купить и штрафы за срубленные
За две недели до новогодних праздников в розсадниках кипит работа, с утра до вечера. Здесь готовят для покупателей ели в горшках, такие новогодние красавицы становятся все популярнее среди покупателей.
Преимущество в том, что после праздников их не выбрасывают – а высаживают во дворе. Даже зимой, ведь земля сильно не промерзает, а деревца хорошо приживаются.
Но если высаживать елку некуда – срубленная на лесной плантации, как один из вариантов. Они и дешевле. Всего в области таких новогодних участков почти 250 га.
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Но все равно лучше деревца покупать, потому что за срубленную самостоятельно – накажут немалым штрафом, около тысячи гривен. Поэтому каждую ель и сосну чипуют.
Те же елки, которые не продадут – не выбрасывают. Веточки перерабатывают на хвойный экстракт, а остальные перебивают в щепки как твердое топливо. До нового года две недели – так пора определиться и прицениться, какое именно дерево выбрать.
К слову, как правильно выбрать новогоднюю елку и не попасть на крючок мошенников.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!