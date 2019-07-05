Ямы по колено, мосты разрушаются на глазах: Черкасская область страдает от плохих дорог

Путь на Холодноярщину, усыпальницу Богдана Хмельницкого, памятнику Зализняку проходит глубокими ямами-воронками, аварийными мостиками, из которых в любой момент может упасть туристический автобус.

Один из мостов рассыпается, а плиты под ним проваливаются. Мост не рассчитан на большую нагрузку. К нему – крутой поворот, и его буквально добивают крупногабаритные фуры.

Как горох в банке чувствуют себя пассажиры рейсовых автобусов – они ездят по этому пути с ямами по колено на свой страх и риск.

Чигиринщину ежегодно посещает более 100 тыс. гостей, могло бы быть и больше, но доехать до исторических мест почти нереально.

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Назар Лавриненко в Ивковцах развивает эко-туризм. Сюда едет много иностранцев. В прошлом году мужчина самостоятельно купил 5 тонн асфальта, чтобы залатать к Зерноленду самые большие дыры.

Кратерами устлана дорога и к Головковке. Здесь историко-культурный парк, знаменитые картофельные развлечения, известный источник Живун. Но автобусы сюда не хотят ездить, о развитии туристической отрасли говорить не приходится, потому что полдороги просто нет, смыло водой.

Таких непроезжих путей в Медведовской общине, которая объединила 5 сельсоветов, около 30 км. Ремонтировать самостоятельно областные и территориальные дороги ОТГ не имеет права. Дорога в Медведовке территориального значения, на балансе областной службы автомобильных дорог.

В службе автодорог заявили: весной здесь немного починили аварийные участки. Больше денег нет – ни на содержание, ни на ремонт. Уже в эти выходные в Суботов съедутся несколько тысяч гостей на фестиваль Непокоренной Нации. Приедут и те, кто со сцены голословно раздают обещания о развитии этих исторических мест.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как днепряне самостоятельно ремонтируют дороги.

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