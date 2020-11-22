Явка 4% и незначительные задержки. Местные выборы в Черкассах

Жители Черкасс пока без энтузиазма идут голосовать. Хотя в едином бюллетени всего две фамилии. На кресло мэра вновь претендует действующий руководитель города Анатолий Бондаренко, представитель партии За майбутнє и кандидат от партии Голос Виктор Евпак. Процесс повторного голосования начался вовремя.

125 участков открылись в 8, хотя и были незначительные задержки и технические моменты.

Заметим, что люди, которые все же пришли отдать голос, все в масках, на участке соблюдены карантинные требования. Сами избиратели говорят, вяло идут голосовать, потому что отчаялись.

На участках не теряют надежды, что больше людей придет, таки голосовать с обеда. Потому что пока на некоторых явка всего 4%.

Где проходят выборы

Повторное голосование по выборам городского головы проходит в 11 городах Украины: Днепре, Никополе (Днепропетровская обл.), Славянске (Донецкая обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.), Дрогобыче (Львовская обл.), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.